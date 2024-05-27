TCMB kararı sonrası dolarda dikkat çeken grafik! 27 Mayıs dolar fiyatı ve döviz kurları

27 May 2024 07:47 - Güncelleme : 27 May 2024 07:49

Ticaret Bakanı Bolat rakam verdi: 377 milyar dolarlık ihracat ve döviz geliri hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Bolat rakam verdi: 377 milyar dolarlık ihracat ve döviz geliri hedefliyoruz

Dolar kuru, Merkez Bankası rezervlerinin artışı ve buna bağlı olarak Türkiye’nin risk priminin düşmesiyle yatay bir seyre geçti. Önceki aylarda önlenemez şekilde yükselen dolar fiyatının bu durağanlığında kuşkusuz Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra likidite sterilizasyon adımları da etkili oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DOLAR YORUMU

Oysa beklentiler 31 Mart Seçimlerinin ardından dolar fiyatının hızla yükselmesi yönündeydi. Dahası "Dolar kuru yıl sonunda 40 TL olur" şeklinde birçok uzman görüşü de gündemi meşgul etmişti.

Dolar kuru açısından beklentilerin tam tersine gelişen bu duruma ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Biz piyasadan döviz almasak lira belki 20’li rakamlara kadar düşerdi" ifadelerini kullanmıştı.

Peki dolar yeni haftanın ilk gününde ne durumda? İşte 27 Mayıs dolar fiyatı ve döviz kurları:

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar haftanın ilk iş gününde yine durağan bir seyirde. Serbest piyasada dolar şu sıralar yüzde 0,03 düşüşle 32,21'den satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Doların aksine euro ise günü yüzde 0,13 yükselişle açtı. Euro serbest piyasada 34,98'den alıcı buluyor.

27 MAYIS DÖVİZ KURLARI