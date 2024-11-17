Yıl sonu dolar fiyatı açıklandı! Dolar yatırımı karlı mı? İşte tahminler ve 17 Kasım 2024 güncel döviz kurları!

17 Kasım 2024 07:32 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 07:33

Dolar fiyatı yıl sonunda ne kadar olur? Uluslararası finans kuruluşları, Merkez Bankası ve önde gelen ekonomistleri son tahminlerini duyurdu. İşte tahminler ve güncel döviz kurları!

Altın ve gümüş satıp dolar ve bitcoin alıyorlar! İslam Memiş cevapladı: Altınım var satayım mı?

Altın ve gümüş satıp dolar ve bitcoin alıyorlar! İslam Memiş cevapladı: Altınım var satayım mı?

Uluslararası finans kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve önde gelen ekonomistler, 2024​ yıl sonu dolar​ tahminlerinde bulunmaya devam ediyor. Bu tahminler farklı senaryolar üzerinden şekillenirken, genel olarak doların 33-43,80 TL arasında bir seviyeye ulaşması öngörülüyor.

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Uluslararası Tahminler: HSBC​, yıl sonunda doların 33 TL olacağını öngörürken; Deutsche Bank ve Morgan Stanley, bu rakamı 38 TL seviyesinde tutuyor. Daha agresif tahminlerde bulunan Goldman Sachs 40,70 TL, Barclays ise 43,80 TL beklentisi paylaştı.

Türkiye Merkez Bankası ve OVP Verileri: TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi'nde 2024 yıl sonu dolar tahmini 39,46 TL olarak belirtildi. Orta Vadeli Program (OVP) ise yıl sonu dolar kuru ortalamasını 36,78 TL seviyesinde tutuyor​.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar/TL: 34,44 TL

Euro/TL: 36,30 TL

Sterlin/TL: 43,45 TL​

17 KASIM 2024 DÖVİZ KURLARI