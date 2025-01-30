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ABD'de helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü! Facia gibi kaza kamerada

30-01-2025 08:30 | Güncelleme: 30-01-2025 08:32
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

ABD’nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Reagan Washington Ulusal Havalimanı facia gibi bir kazaya sahne oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunan PSA Havayolları'na ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı, saat 21.00 dolaylarında iniş için alçaldığı sırada içerisinde 3 askerin bulunduğu Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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