ABD'li bakandan göçmenlere hapishaneden tehdit! Gidin, yoksa sonunuz burası
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Amerika kıtasının en büyük yüksek güvenlikli hapishanesi olarak kabul edilen El Salvador'un Tecoluca şehrindeki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) ziyaret gerçekleştirdi.
Noem, sosyal medya platformu X üzerinden, mahkumların bulunduğu demir parmaklıkları gösteren görüntüleri paylaştı.
HAPİSHANENİN İÇİNDEN GÖÇMENLERE SESLENDİ
Bakan Noem, paylaşımında, hapishaneyi gezdiğini belirterek, yasadışı göçmenlere net mesajlar verdi.
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