Akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuklarını dağın zirvesinde bıraktılar

Özbekistan’ın başkenti Taşkent yakınlarındaki Ahangaran ilçesinde, kar görmek için dağın zirvesine çıkan bir ailenin yaşadığı akılalmaz ihmal, neredeyse bir trajediyle sonuçlanıyordu. Dağdan aşağı indikten yaklaşık 40 dakika sonra 4 yaşındaki çocuklarını zirvede unuttuklarını fark eden ailenin ihbarı üzerine, Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Dondurucu soğuğa ve gece karanlığına rağmen aralıksız sürdürülen çalışmaların 6,5'uncu saatinde, küçük çocuk kaybolduğu noktadan tam 3 kilometre uzaklıkta, dizlerine kadar kara batmış vaziyette ve şok içinde bulundu. Ekipler tarafından karların arasından çekip çıkarılan ve hızla dağdan indirilerek ailesine teslim edilen minik çocuğun, yapılan sağlık kontrollerinde durumunun iyi olduğu açıklandı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

