Elon Musk ilk kurşunu sıktı! Trump'ın Epstein ile parti yaptığı görüntüleri paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk, dün sosyal medya üzerinden laf dalaşına girdi. İki isim arasındaki gerilim bir süredir basına yansırken, Musk Trump’ın adının Jeffrey Epstein davasında geçtiğine, Trump ise ABD hükümetinin Trump’ın şirketleriyle yaptığı anlaşmalara son verebileceğine işaret etti.

Tartışmanın ardından Elon Musk, Donald Trump'ın Jeffrey Epstein ile 1992 yılında parti yaptığı görüntüleri paylaştı.