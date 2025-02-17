Ferrari'nin kontrolünü kaybetti, eve çarptı!
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde Ferrari bayisinde çalışan bir kişi, aşırı hız nedeniyle lüks aracın kontrolünü kaybetti ve eve çarptı. 20 milyon değerindeki araçta büyük hasar meydana geldi. Yaşlı bir yayayı kıl payı geçen kazada yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarı Ferrari'nin hurdaya döndüğü ve araçtan dumanlar çıktığı görüldü.
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Sıkça Sorulan Sorular
En pahalı Ferrari ne kadar?
1962 model Ferrari 250 GTO / 330 LM, 13 Kasım 2023'te New York'ta düzenlenen özel RM Sotheby's müzayedesinde 51 milyon 705 bin dolara satılarak şimdiye kadarki en pahalı Ferrari ve şimdiye kadar satılan en pahalı İtalyan otomobili oldu