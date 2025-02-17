Ferrari'nin kontrolünü kaybetti, eve çarptı!

En pahalı Ferrari ne kadar?

1962 model Ferrari 250 GTO / 330 LM, 13 Kasım 2023'te New York'ta düzenlenen özel RM Sotheby's müzayedesinde 51 milyon 705 bin dolara satılarak şimdiye kadarki en pahalı Ferrari ve şimdiye kadar satılan en pahalı İtalyan otomobili oldu