Fransız Cumhurbaşkanı Macron eşinden tokat yedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron kimdir?

Brigitte Macron, Fransa Amiens'da Brigitte Marie-Claude Trogneux adıyla 13 Nisan 1953 tarihinde dünyaya geldi. Onların altı çocuğunun en küçüğüdür. 22 Haziran 1974'te bankacı André Louis Auzière ile evlendi ve üç çocuğu oldu. Brigitte Auzière, Amiens'de bir Cizvit lisesi olan La Providence'de Fransızca ve Latince'yi öğretti. Şimdiki eşi Emmanuel Macron da o lisedendi. Edebiyat derslerine girdi ve katıldığı tiyatro sınıfından sorumluydu. Brigitte Macron, kocasının kampanyasında aktif bir rol oynamıştır. 2007 yılında Macron ile evlenmiştir.