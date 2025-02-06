Gazze'de şiddetli fırtına etkili oldu! Ölü ve yaralılar var
06-02-2025 11:26
| Güncelleme: 06-02-2025 11:30
Gazze Şeridi’nde gece boyunca şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. İsrail tarafından yerinden edilen binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlar fırtına nedeniyle hasar görürken, bir kısmı da sürüklendi. Çadırları hasar gören Filistinli aileler, geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı.
Gazze şehrindeki Şeyh Radvan Mahallesinde ise bir evin duvarının çökmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.