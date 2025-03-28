Gözaltına alınan Rümeysa Öztürk konusunda ABD sessizliğini bozdu! Dışişleri Bakanı Rubio'dan açıklama geldi

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, yolda yürüdüğü sırada apar topar gözaltına alınmıştı.

Yaşanan olaya karşı günlerdir sessiz kalan ABD sonunda sessizliğini bozdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlıkta düzenlediği bir etkinlikte Rümeysa Öztürk ile ilgili bir soruyu cevapladı

SINIR DIŞI EDİLECEK

Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.