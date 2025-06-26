Havada şiddetli patlama sesleri! Yolcu uçağından dumanlar yükseldi

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas şehrinde Harry Reid Uluslararası Havalimanı'ndan, American Airlines şirketine ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı Kuzey Carolina eyaletine gitmek üzere kalkış yaptı. Kalkışın ardından 153 yolcu ve 6 mürettebatlı uçağın sol motorundan duman yükseldi. Yolcular, şiddetli patlama sesi duyduklarını ardından duman çıktığını aktardı. Uçak havalimanına geri döndü, olayda kimse yaralanmadı.