İran yeni füze saldırısı başlattı! ABD saldırısı sonrası büyük karşılık kamerada

ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri vurmasının ardından Tahran yönetimi düğmeye bastı. İsrail'e yönelik başlatılan yeni füze saldırısı kameralara yansıdı. Ülke genelinde alarmlar çalarken, sivillere sığınaklara çekilin çağrısı yapıldı.

Ortadoğu yeniden ateş çemberinde. ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından İran'dan beklenen karşılık geldi. Tahran yönetimi, İsrail’e füze fırlattı. Kudüs semalarında görüntülenen füzeler paniğe neden olurken, İsrail ordusu vatandaşlara sığınakları terk etmeme uyarısında bulundu. Hava savunma sistemleri devreye girerken pek çok şehirde alarm sirenleri çaldı.