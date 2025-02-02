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İsrail Batı Şeria'yı vurdu: Çok sayıda bina yerle bir oldu!

02-02-2025 22:30 | Güncelleme: 02-02-2025 22:32
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

İsrail, Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin aksine yoğun saldırılar düzenliyor. İsrail savaş uçakları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda bulunan binaları füzelerle bombaladı. Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Beşir Matahen yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın farklı mahallelerinde yaklaşık 80 dairenin bulunduğu 21 binayı yerle bir ettiğini söyledi. İsrail'in 13 gündür Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılarda 25 Filistini hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladı, yerleşim yerlerine ve altyapıya büyük hasar verdi...

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