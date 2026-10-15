Japonya ile gerilim sürerken Rusya'dan nükleer enerjili denizaltıdan füze denemesi

Rusya, Japonya ile gerilim sürerken Kuril Adaları yakınlarında nükleer enerjili denizaltıyla füze denemesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'na ait nükleer enerjili denizaltı Novosibirsk'in rutin bir tatbikat sırasında Pasifik Okyanusu'nda seyir füzeleri fırlattığını duyurdu. Hedefin 170 kilometreden fazla bir mesafeden vurulduğu belirtildi. Kamçatka'daki Kura test sahasında bulunan ikinci hedefin ise Kalibr füzesiyle imha edildiği, hedefin bin 200 kilometreden fazla uzaklıkta olduğu ifade edildi.