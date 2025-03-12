Karış karış kırmızıya büründü! Görenler şoke oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yoğun yağışın ardından Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüz Adası’ndaki Gümüş ve Kızıl Plaj’ın eşsiz bir manzara sunduğu görüldü. Turistler, kıpkırmızı akan suların oluşturduğu manzara karşısında şoke oldu.

Turistik bölgede yağmur sularının kayalıklardan süzülerek denize karışması, etkileyici şelaleler oluştururken, kıyıya kadar uzanan kırmızı rengi ise ürkütücü bir görüntü oluşturdu.

NEDEN KIRMIZI?

Hürmüz Boğazı’ndaki bu gizemli ada, İran anakarasından kilometrelerce uzakta olup seyrek nüfusludur. Kızıl kumsalların oluşmasının sebebi, volkanik topraklardaki yüksek oranda bulunan demir oksit mineralleridir. Yağmur suyu ve denizle karışan bu mineraller, sahile kendine özgü kırmızımsı bir parlaklık kazandırıyor.

DÜNYADA BU TARZ YERLERE RASTLAMAK MÜMKÜN

İspanya’nın Costa Blanca bölgesinde yer alan Torrevieja kasabası, pembe rengiyle ünlü bir göle ev sahipliği yapıyor. Buradaki olağanüstü renklenmenin nedeni, tuz gölünde yaşayan halobakteriler ve Dunaliella salina adlı özel bir alg türü. Yaz aylarında sıcaklık arttıkça bakteriler daha aktif hale geliyor ve göl, canlı pembe tonlarına bürünüyor.