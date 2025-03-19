Las Vegas'taki Tesla merkezine saldırı! Araçlar molotof kokteyliyle kundaklandı

ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde bulunan Tesla Çarpışma Merkezi'ne kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, siyah kıyafetli bir şüpheli, merkezin otoparkındaki araçları molotof kokteyli ile ateşe verdi ve üç el ateş açtı.

SPREY BOYAYLA "DİREN" YAZILDI

Çarpışma merkezinin ön tarafına, sprey boyayla "Diren" yazıldı. İtfaiye yangına müdahale etti. Olayda en az 5 araçta hasar meydana geldi, 2 tanesi de tamamen yandı. Soruşturma başlatılan saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. Daha önce Oregon, Colorado ve Missouri şehirlerinde de Tesla bayileri molotof kokteylleriyle hedef alınmıştı.

ELON MUSK'A YÖNELİK PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İkinci Donald Trump döneminde, Amerika hükümetinin bütçesini sınırlamak amacıyla Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) kuruldu, başına da Elon Musk getirildi. Musk, federal personel sayısında yapılan kesintilerde rolü olduğu iddiasıyla, kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla'nın bayilerinin önünde protesto edildi.

Mart ayının başında Portland şehrindeki bir Tesla bayisinin önünde yaklaşık 350 gösterici protesto düzenlemişti. New York şehrindeki bir Tesla mağazasının önünde de protesto gerçekleştirilirken, yaşanan şiddet olayları nedeniyle 9 kişi gözaltına alınmıştı.