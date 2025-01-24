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Papa 'Selamünaleyküm' diyerek Gazzelilerle görüntülü görüştü

24-01-2025 10:44 | Güncelleme: 24-01-2025 10:47
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Merve Yaz

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze’deki Hristiyan topluluğuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 600’ü aşkın cemaate sahip Kutsal Aile Kilisesi’nin Rahibi Gabriele Romanelli ve yardımcısı Rahip Yusuf Asad ile Papa’nın gerçekleştirdiği son görüşmenin detaylarına yer verildi. Papa’nın Arapça “Selamünaleyküm” diyerek başladığı konuşmasında, “Sizin için dua ediyorum.” dediği kaydedildi.

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