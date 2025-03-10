Petrol tankeri ve yük gemisi çarpıştı! Kuzey Deniz'de acil durum

Kuzey Denizi’nde kaza meydana geldi. İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı. Kazanın ardından petrol tankeri alev alırken, kurtarma botları ve yangın söndürme ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik ekipleri şu anda Doğu Yorkshire kıyılarında bir tanker ile yük gemisi arasındaki çarpışma ihbarına yönelik acil durum müdahalesini koordine etmektedir. Alarm, 09.48'de verildi. Humberside'dan bir sahil güvenlik kurtarma helikopteri çağrıldı, ayrıca Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes'tan can kurtarma botları, bir HM Coastguard sabit kanatlı uçağı ve yakınlardaki yangın söndürme kapasitesine sahip gemiler de sevk edildi" denildi.