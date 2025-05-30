Polislerden lazerli vaşak operasyonu: Başarısız ve komik anlar gündem oldu

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir eve giren vaşağın, polis memurlarının lazer işaretleyici kullanarak dışarı çekmeye çalışması sosyal medyada gündem oldu. Vaşağın polislerin tüm çabalarına aldırış etmediği, polis vücut kamerası görüntüleri ile ortaya çıktı.

Jefferson County Şerif Ofisi tarafından paylaşılan videoya göre, şaşkın polis memurları, saat 05:05 civarında ihbar üzerine eve vardıklarında yeşil lazer ışığını açtılar ve vahşi kediyi televizyonun arkasındaki rafta uzanırken buldular.

4 SAAT SONRA KENDİ KENDİNE ÇIKTI

New York Post'un haberine göre, polis memurlarının bıyıklı haydutu dışarı çıkarma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca evden ayrıldılar. Mahalle sakini bir kadının aktardığına göre, vaşağın yaklaşık dört saat sonra kendi kendine evden ayrıldığını söyledi.