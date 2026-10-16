Riyad'daki havalimanı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul
Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından 10 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin de yaralandığı saldırı anı havalimanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırıda kullanılan seyir füzelerinin parçaları da yer aldı.