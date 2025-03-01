Trump ve Zelenski tartıştı, büyükelçi şekilden şekle girdi! Mimikleri olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Beyaz Saray’da yaşanan sert tartışma, uluslararası gündeme damga vurdu. Görüşme sırasında tansiyon yükselirken, Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova’nın tepkileri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TRUMP İLE ZELENSKİ ARASINDA GERİLİM TIRMANDI

Beyaz Saray’da değerli madenler anlaşmasını imzalamak için bir araya gelen iki lider, görüşme sırasında sert bir tartışmaya girdi. Trump, Zelenski’ye hitaben “Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağını biliyorsun.” diyerek Ukrayna’nın ABD’ye olan bağımlılığını vurguladı. Zelenski’nin bu sözlere karşılık vermesiyle gerginlik daha da tırmandı.

Görüşmenin krizle sonuçlanmasının ardından planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi ve Ukrayna ile ABD arasında imzalanması beklenen anlaşma gerçekleşmedi. Beyaz Saray’ı terk eden Zelenski’nin planlanan Washington temaslarını da iptal ettiği öğrenildi.

BÜYÜKELÇİNİN DURUŞU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu diplomatik kriz sırasında Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova’nın yüz ifadeleri ve verdiği tepkiler dikkat çekti. Görüşme esnasında kameralara yansıyan büyükelçinin tepkileri, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar, Markarova’nın mimiklerinin krizin büyüklüğünü yansıttığını belirterek çeşitli yorumlar yaptı.