Trump'ın konuşmasında olay! Tepki gösteren demokrat vekil salondan atıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de yaptığı konuşma sırasında ilginç anlar yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Al Green, Trump'ın konuşmasını bölmeye devam edince güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Meclis Başkanı Mike Johnson’ın uyarılarına rağmen protestosunu sürdüren Green, salondan çıkarılırken Demokrat vekiller Trump’ı yuhaladı, Cumhuriyetçiler ise “ABD” sloganları attı.

JOHNSON TALİMAT VERDİ

Johnson, olay öncesinde, “Üyelerin kasıtlı olarak salon adabını bozmaya devam ettiğini tespit ettim ve güvenlik görevlilerine düzeni sağlamaları talimatını veriyorum” açıklamasında bulundu. Trump, yaşananların ardından konuşmasına kaldığı yerden devam etti.