 CNN'in hücrede bulduğu Suriyeli, Esad'ın askeri çıktı! Hata mı, tiyatro mu?

16 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:25

CNN International muhabiri Clarissa Ward'un Suriye'de cezaevi hücresinde battaniye altında bulduğu sivil dünya çapında ses getirmişti. Ancak sivil diye lanse edilen şahsın Esad rejiminde görevli bir istihbarat subayı olduğu ortaya çıktı. Haberin kurgu olduğu iddiası CNN'i ve Ward'u günün konusu haline getirdi.

CNN International Suriye​'deki bir cezaevinde "hücre içinde bulunan sivil" haberi dünya çapında ses getirmişti. Muhabir Clarissa Ward'un muhalif askerlerle birlikte girdiği hücrede battaniye altına gizlenmiş halde bulduğu kişi, haberde Esad rejimi​ tarafından yıllarca işkenceye maruz kalan bir tutuklu olarak lanse edilmişti. Ancak görüntülerde, sağlıklı ve temiz görünümüyle dikkat çeken şahsa dair ciddi şüpheler oluşmuştu. Nitekim bu şüphelerdeki haklılık payı çok geçmeden doğrulandı.

HAVA KUVVETLERİNDE TEĞMENMİŞ

Bunun üzerine harekete geçen Suriye merkezli doğrulama kuruluşu Verify-Sy tarafından yapılan araştırmada, kendisini "Adel Gharbal" olarak tanıtan kişinin gerçek adının Salama Mohammad Salama olduğu belirlendi. "Abu Hamza" takma adıyla bilinen bu kişinin, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı’nda teğmen rütbesiyle görev yapan bir subay olduğu ortaya çıktı.

GEÇMİŞİ KAPKARANLIK: CİNAYET, GASP, HIRSIZLIK...

Araştırma sonucunda Abu Hamza'nın, Humus'taki kontrol noktalarında halkı keyfi tutuklama, gasp, hırsızlık ve muhbirliğe zorlama gibi suçlara karıştığı, 2014’te Humus’taki askeri operasyonlara katılan Hamza'nın, sivillere yönelik işkence ve yargısız infazlara imza attığı belirlendi. Masum diye gösterilen şahsın ayrıca, kontrol noktalarında rüşvet vermeyi reddeden sivillere keyfi cezalar uyguladığı da iddialar arasında yer aldı.

PARASAL ANLAŞMAZLIK HAPSE DÜŞÜRMÜŞ

Yerel kaynaklara göre de Hamza'nın cezaevinde buluna nedeni ise halktan gasp edilen paranın üstleriyle paylaşılması konusunda yaşanan anlaşmazlık. Hamza'nın üstleriyle düştüğü anlaşmazlığın ardından tutuklandığı ve cezaevine konulduğu öne sürüldü.

CNN'İN TİYATROSU MU, HATA MI?

Olay sonrası sosyal medya hesaplarını kapatan ve numarasını değiştiren Hamza'nın, CNN’in haberinde "rejim mağduru tutuklu" olarak gösterilmesi, büyük bir hata olarak değerlendirildi. Bunun yanında CNN'in bu duruma bilerek planladığı yönünde iddialar da gündeme oturdu.