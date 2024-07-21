 Miçotakis'ten yeni "Kıbrıs" sözleri: Erdoğan'la görüşmesini hatırlattı

21 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:14

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü öncesi Türkiye ilme Yunanistan arasındaki ilişkiler gelen karşılıklı demeçlerle yeniden gerilirken, Ege'nin karşı kıyısından yeni bir açıklama daha geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis haftalık olarak kaleme aldığı değerlendirme yazısında Kıbrıs sorununa ilişkin de görüş bildirdi

Kıbrıs Barış Harekatı'nı trajedi olarak nitelendiren Miçotakis, geçen 50 yılın ardından Ada'daki soruna çözüm bulunması için görüşmelerin yeniden başlaması umudunu dile getirdi.

ABD'DAKİ GÖRÜŞMEYİ HATIRLATTI

Miçotakis yazısında şu ifadelere yer verdi: "Bugün ve bu saatlerde Helenizm, dünyanın her yerinde yarım asırdır açık ve acı kalan Kıbrıs yarasını anıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Wishington'daki son toplantımızda da söylediğim gibi, AB üyesi Kıbrıs'ın 74 trajedisinden 50 yıl sonra bölünmüş kalmasının bir anlamı yok. Dileğimiz ve umudumuz, her iki toplumun da sunulan yeni fırsattan yararlanarak, BM kararları çerçevesinde, herhangi bir anlaşmanın egemenliği, vatandaşlığı tanıması gibi dokunulmaz bir koşulla çözüm bulmak üzere masaya oturmasıdır. Bu çabamızda Kıbrıslı kardeşlerimiz Yunanistan'ın desteğine sahiptir" dedi.