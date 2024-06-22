11 Eylül saldırılarından önce çekilmiş video 25 yıl sonra ortaya çıktı! İşte yeni görüntüler

22 Haziran 2024 15:59 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:07

El Kaide'nin 11 Eylül 2001 saldırılarından 3 ay önce çekilmiş, görüntüler 25 yıl sonra ortaya çıktı. 1999 yılında çekilen, FBI'ın himayesindeki video, saldırı kurbanlarının bir grup davası sonucunda kamuya servis edildi.

Davacılar, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarında rol oynadığını savunuyor. Görüntü, CBS'e ulaştırıldı ve 60 Minutes programında gösterildi.

VİDEODA 'PLANDAN' BAHSEDİLİYOR

Videoda Omar al-Bayoumi isimli kişinin Washington DC'de çeşitli noktaları görüntülediği ve ABD Kongresi'ne ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın giriş noktaları ve güvenlik düzenlemelerinden söz ettiği anlaşılıyor. Bayoumi, bir noktada bir "plandan" da söz ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİALARI REDDEDİYOR

11 Eylül'de Pennsylvania'da yolcuların teröristlere müdahalesi sonucu çakılan uçağın hedefinin Kapitol Binası olduğu düşünülüyor.

Suudi Arabistan, saldırılarda herhangi bir rolü olduğunu reddediyor. Bayoumi de 11 Eylül'e destek vermediğini söylüyor.

11 EYLÜL'DEN GÜNLER SONRA BULUNMUŞTU

Film, ilk olarak 11 Eylül saldırılarından günler sonra Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Bayoumi'nin dairesinde İngiliz polisleri tarafından bulunmuştu.