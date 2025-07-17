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 | Yusuf Özgür Bülbül

11 ülkeden İsrail'in Suriye saldırılarına ortak kınama

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke, İsrail'in Suriye'ye yönelik artan saldırılarına karşı ortak bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Suriye'nin güvenliği, birliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek vurgulanırken, ülkenin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahale kesinlikle reddedildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 23:33

Türkiye, Ürdün, BAE, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, ve Mısır, 'in 'ye yönelik saldırıları sonrası ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, "Suriye'nin güvenliğini, birliğini, istikrarını ve egemenliğini destekliyor, içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

11 ülkeden İsrail'in Suriye saldırılarına ortak kınama

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ VURGUSU VE SÜVEYDA ATEŞKESİ

İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrar eden saldırılarının kınandığı açıklamada, İsrail saldırılarının Uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve yeni bir Suriye inşa etme çabalarını baltaladığı vurgulandı. Suriye'nin Süveyda kentinde dün varılan anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, ateşkesin sivillerin korunması, devletin ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Süveyda'da Suriye vatandaşlarına yönelik ihlallerden sorumlu olan herkesten hesap sorma taahhüdünün memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, "Süveyda'da ve tüm Suriye topraklarında güvenlik, devlet ve hukukun üstünlüğünü sağlanmasına yönelik tüm çabaları destekliyor, şiddet, mezhepçilik, fitne ve kışkırtma girişimlerini reddediyoruz" denildi.
Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, "Uluslararası toplumu yeniden inşa sürecinde Suriye hükümetini desteklemeye, Güvenlik Konseyi'ni de İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlamak üzere hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#İsrail
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#Lübnan
#ateşkes
#Uluslararası Hukuk
#Güney Suriye
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