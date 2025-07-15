114 yaşında, dünyanın en yaşlı maratoncusu Singh kazada hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olduğu düşünülen Hint asıllı Büyük Britanyalı Fauja Singh, 114 yaşında hayatını kaybetti. Singh'in bir trafik kazasında öldüğü açıklandı.