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 | Berrak Arıcan

114 yaşında, dünyanın en yaşlı maratoncusu Singh kazada hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olduğu düşünülen Hint asıllı Büyük Britanyalı Fauja Singh, 114 yaşında hayatını kaybetti. Singh'in bir trafik kazasında öldüğü açıklandı.

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114 yaşında, dünyanın en yaşlı maratoncusu Singh kazada hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 15:02

Olimpiyat oyunlarının internet sitesinde yer alan haberde, dünyaya geldiği Hindistan'ın Beas Pind kasabasındaki bir yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Singh'in hayatını kaybettiği belirtildi.

114 yaşında, dünyanın en yaşlı maratoncusu Singh kazada hayatını kaybetti

''SARIKLI KASIRGA''

Fiziksel zayıflığı nedeniyle 5 yaşına kadar yürüyemeyen 1911 doğumlu Singh, ilk maratonuna 89 yaşındayken 2000 yılında Londra'da katılmıştı.

"Sarıklı kasırga" lakaplı Singh, Londra'nın yanı sıra Toronto, New York, Hong Kong ve Mumbai gibi şehirlerde de yarışmıştı.

Singh, 2011'de katıldığı Toronto Maratonu'nu 8 saatin üstünde süreyle bitirerek 100 yaşındayken bir maraton koşusu tamamlayan ilk sporcu olmuştu.

KARİYERİNİ SONLANDIRMIŞTI

Londra 2012 'nda meşale taşıyan isimler arasında yer alan Singh, 2013 yılında Hong Kong'da katıldığı 10 kilometre yarışının ardından kariyerine son vermişti.

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ETİKETLER
#dünya rekoru
#olimpiyat oyunları
#spor
#Fauja Singh
#Marathon
#İnsan Başarı
#Dünya
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