12 yıl önce kayboldu, genç kadının bağırsağında bulundu

03 Temmuz 2024 10:17 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:31

Minik kızın çiçeğe dokunmasıyla vücudunu yaraların sarması bir oldu!

Minik kızın çiçeğe dokunmasıyla vücudunu yaraların sarması bir oldu!

ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Daniella Hampton isimli bir kadın, doğum kontrol yöntemi olarak rahim içi araç taktırdı ancak 6 hafta sonra spiralin düştüğü söylendi.

9 yıl boyunca yeniden çocuk sahibi olmayı deneyen kadın, hamile kalamayınca spiralin vücudunda kaldığı inancına daha da kapıldığını ifade etti.

2021'de geçirdiği bir araba kazasında yaralanmasının ardından yapılan tetkiklerde, rahim içi aracın bağırsağında olduğu tespit edildi.

Hampton, "Bağırsak ağrılarım oluyordu ama doktorlar beni geri çevirdi. Bütün bu zaman boyunca farkında olmadan bobini içimde tutmuşum. Hamile kalamadığım için çılgına dönüyordum."

Genç kadın, trafik kazası geçirdikten sonra tetkikler esnasında çekilen röntgende, spiralin kalın bağırsağının içinde olduğu ve rahmini deldiği ortaya çıktı.

TEKRARDAN ANNE OLDU

Spiralin çıkarılması için yapılan ameliyatın ardından genç kadın ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Facebook'ta paylaşım yapan Hampton, röntgenlerinin fotoğraflarını "Vücudunuza güvenin hanımlar. Onun içimde olduğunu her zaman biliyordum ama kanıtlayamıyordum" başlığıyla paylaştı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde yaşayan Hampton, "Tüm bu olanlar 12 yıl boyunca rahim içi araçla saklambaç oynamak gibiydi. Oldukça travmatikti" ifadelerine yer verdi.