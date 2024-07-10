13 yıl sonra bir ilk! Suriye ve Suudi Arabistan ticari uçuşlara yeniden başladı

10 Temmuz 2024 14:06 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:16

Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek: 16 aydır sakiniz

Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek: 16 aydır sakiniz

Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. İki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulması çerçevesinde bugün itibarıyla yaklaşık 13 yıl aradan sonra ticari uçuşlar yeniden başladı.

Şam Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Suriye Havayolları’na ait ilk uçak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.

Suriye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Ayman Soussan yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamasının iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde atılan yeni bir adım daha olduğunu söyledi.

HACI ADAYLARI DOĞRUDAN UÇUŞLA SEYAHET ETMİŞTİ

Öte yandan, Suriyeli hacı adayları, geçtiğimiz ay hac ibadeti için Suudi Arabistan'a doğrudan uçuşla seyahat etmişti.

Suudi Arabistan 2012 yılında Esad'ın Arap Baharı ayaklanmaları sırasında protestoculara sert müdahalesi ve baskıları nedeniyle Suriye ile ilişkilerini kesmişti. Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok Arap ülkesi Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeye başlamıştı.