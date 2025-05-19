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 | Ömer Faruk Dogan

1300 tarihli Magna Carta'nın kaybolan nüshası Harvard'da ortaya çıktı! 27 dolara almışlar

Harvard Üniversitesi'nin dijital arşivinde yıllar önce yalnızca 27,50 dolara satın alınan bir belge, sanılandan çok daha önemli çıktı. İngiltere'deki King's College'dan bir Orta Çağ tarihçisi tarafından fark edilen belge, aslında 1300 yılına ait, son derece nadir bulunan orijinal bir Magna Carta nüshasıydı.

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1300 tarihli Magna Carta'nın kaybolan nüshası Harvard'da ortaya çıktı! 27 dolara almışlar
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 17:45

Harvard Hukuk Fakültesi'nin yıllar önce yalnızca 27,50 dolara satın aldığı bir "Magna Carta" kopyasının, yeni araştırmalara göre aslında 1300 yılına ait son derece nadir bir orijinal belge olduğu ortaya çıktı. İngiliz tarihçiler, bir akademisyenin Harvard Hukuk Fakültesi'nin çevrim içi arşivlerini incelerken bu belgeye rastlamasıyla belgenin gerçekliğini doğrulayabildi.

AKADEMİSYEN, EVDE ÇALIŞIRKEN KEŞFETTİ

CNN International'ın haberine göre, Londra'daki King's College'da Orta Çağ tarihi profesörü olan David Carpenter, yaptığı açıklamada keşif anını şöyle anlattı:

"Evde çalışıyordum. Magna Carta'nın resmi olmayan kopyalarını arıyordum ve epey fazla buldum. Sonunda Harvard Hukuk Fakültesi'nin 172 numaralı belgesine geldim, ona tıkladım ve bir yasa kitabı görmeyi bekliyordum. Ama gördüğüm şey, 1300 Magna Carta’'ının orijinaliydi."

Keşfi karşısında şoke olan akademisyen, Doğu Anglia Üniversitesi'nde Orta Çağ tarihi profesörü ve bir diğer "Magna Carta uzmanı" olan Nicholas Vincent ile iletişime geçti. Arkadaşına "Bu düşündüğüm şey mi?" diye soran Carpenter, "Evet, bence de öyle" cevabını aldığını aktardı.

1300 tarihli Magna Carta'nın kaybolan nüshası Harvard'da ortaya çıktı! 27 dolara almışlar

MAGNA CARTA NEDİR?

Magna Carta (Büyük Sözleşme), genellikle insan haklarının en erken bildirgesi olarak kabul edilir ve İngiliz hukukunda insan haklarını güvence altına alan belge olarak görülür.

İngiltere Parlamentosu'nun internet sitesine göre, Magna Carta ilk kez "kralın ve hükümetin hukukun üstünde olmadığını yazılı hale getiren" belge olma özelliği taşıyor. Günümüzde dünyanın dört bir yanında, herkesin (hatta hükümdarın bile) hukuk kurallarına tabi olduğunu belirleyen belge olarak saygı görüyor.

Akademisyenler, Harvard'daki belgenin, Kral I. Edward'ın 1300 yılında yayımladığı Magna Carta'nın günümüze ulaşan yalnızca 7 nüshasından biri olduğuna inanıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Magna Carta nedir?
Magna Carta, hükümdarın yetkilerini sınırlayan tarihi bir belgedir. Genellikle ilk insan hakları bildirgesi olarak görülür. Kralın keyfi kararlarına sınırlama getirdi. Hukukun, kral da dahil herkes için geçerli olduğunu ilan etti. Adil yargılanma, mülkiyet hakkı ve vergilendirmede halkın onayı gibi temel ilkeleri içerdi.
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