132 yıllık sır ortaya çıktı: İskoç deniz fenerindeki şişe mesajı şaşkına çevirdi!

27 Kasım 2024 16:04 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:18

İskoçya'daki Corsewall Deniz Fenerinde yenileme çalışmaları sırasında, 132 yıl önce mühendisler tarafından bir şişe içine saklanmış bir mesaj bulundu. Mesaj, fenerin 1892'deki yenilenme sürecini ve o dönemde çalışanların isimlerini içeriyor.

Uzak bir İskoç deniz fenerinde onarım​ yapan mühendisler, duvarların içine gizlenmiş bir şişede gizemli bir mesaj buldular. Bununla birlikte 132 yıl önce oraya yerleştirildiği belirlenen bu notun kimler tarafından yazıldığını öğrendiklerinde ise kelimenin tam anlamıyla şaşkına döndüler.

Gizli mektup, İrlanda Denizi'ne bakan bir yarımada üzerindeki Kirkolm köyü yakınlarında 1817 yılında inşa edilen Corsewall Deniz Feneri'nde keşfedildi. Ekip, cam bir şişenin içinde tüy kalem ve mürekkeple yazılmış, yeni bir fener ve merceğin kurulumunun yanı sıra mühendislerin ve fener bekçilerinin isimlerini içeren bir mektup buldu.

Notun 132 yıl önce deniz fenerinde çalışan son mühendislere ait olduğu belirlendi.

"HAYATTA BİR KEZ BULUNABİLECEK BİR ŞEY"

Şişeyi ve notu bulmaktan heyecan duyduğunu belirten teknisyen Ross Russell, "Tam anlamıyla şaşkınlık içindeydim. Şişeye 132 yıl sonra dokunan ilk kişi olmak gerçekten inanılmaz bir durum olsa gerek. Bu, insanın hayatında bir kez başına gelebilecek bir şeydir" diye konuştu.

Daily Mail sitesinin haberine göre mektup, ekip yenileme çalışmalarını tamamladıktan sonra duvara geri yerleştirilene kadar şimdilik Corsewall deniz fenerinin bakımını üstlenen Kuzey Deniz Feneri Kurulu'nun ofisinde tutuluyor.

KENDİ MESAJLARINI YERLEŞTİRECEKLER

Russell ve ekibi, geçmişten gelen bu mektubun yanı sıra, gelecek nesil deniz feneri bekçilerinin bulması için kendi mesajlarını da bir şişeye yerleştirmeyi planlıyor.

NOTTA NE YAZIYOR?

1892 yılında bir mühendis​ ekibi Coreswall Deniz Feneri'ni yenilemek üzere büyük bir projeyi henüz tamamlamıştı. Daha modern bir fener ve geçen gemilerin yolunu aydınlatacak yeni bir Fresnel merceği yerleştirmek için Edinburgh'dan aşağıya uzun bir yolculuk yapmışlardı. Ancak duvarlar temelli olarak mühürlenmeden önce, ekip oturup gelecekteki mühendislerin keşfetmesi için çalışmalarını açıklayan bir not yazdı.

Notta şöyle yazıyor:

"Corsewall Işık ve Sis Sinyal İstasyonu, 4 Eylül 1892.

Bu fener James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Edinburgh firmasından James Wells Mühendis, John Westwood Değirmenci, James Brodie Mühendis, David Scott İşçi tarafından Mayıs-Eylül ayları arasında inşa edilmiş ve 15 Eylül 1892 Perşembe gecesi yeniden yakılmıştır.

Bu sırada istasyonda bulunan görevliler şunlardır: John Wilson Müdür, John B Henderson 1. Yardımcı, John Lockhart 2. Yardımcı.

Mercek ve makine James Dove & Co. tarafından temin edilmiş ve William Burness, John Harrower, James Dods tarafından kurulmuştur. Yukarıdaki firmanın mühendisleri."

Mesaj daha sonra bir cam şişenin içine sarıldı, eski bir mantar ve bükülmüş bir telle mühürlendi ve güvenli bir şekilde bir duvar boşluğuna yerleştirildi.