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 | Yusuf Özgür Bülbül

14 saniye havada kalabildi! Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi Eris düştü

Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi Eris, Gilmour Space tarafından Queensland'deki Bowen Uzay Üssü'nden yapılan test uçuşunda kalkıştan sadece 14 saniye sonra düştü...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 23:55

'da ilk yerli yörünge roketi kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. "Eris" adlı 14 saniye havada kalabildi.
Avustralya'da ilk yerli yörünge roketi için test uçuşu yapıldı.

14 SANİYE HAVADA KALABİLDİ

Gilmour Space tarafından üretilen Eris adlı roket, Queensland eyaletindeki Whitsunday Bölgesi'nde bulunan Bowen Üssü'nden kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Roket 14 saniye havada kalabildi. Söz konusu Avustralya'da tasarlanan ve üretilen ilk yörünge roketi olması nedeniyle başarısız olsa da önemli bir adım olarak nitelendirildi.

14 saniye havada kalabildi! Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi Eris düştü

GİLMOUR SPACE'DEN AÇIKLAMA

Gilmour Space tarafından yapılan açıklamada, Eris'in 14 saniyelik uçuşunun Avustralya'yı düzenli olarak yörüngeye uzay aracı fırlatan 6 ülkeden biri yapmak için önemli bir adım olduğu ifade edilerek, "İlk test uçuşu, özellikle de fırlatma için 18 aylık uzun bir bekleyişin ardından güçlü bir sonuç. Avustralya'nın egemen uzay kabiliyeti için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" denildi.

Şirketin CEO'su Adam Gilmour, fırlatma denemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mutluyum. Elbette daha uzun bir uçuş süresi isterdim ama bundan memnunum" dedi.

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#uzay
#avustralya
#erişim
#roket
#fırlatma
#Gilmour Space
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