17 yaşındaki Filistinli çocuğa İsrail işkencesi! Vücudunda sigara söndürdüler

12 Eylül 2024 07:12 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 07:19

İsrail askerleri baskın düzenledikleri Beytüllahim şehrinde işten dönen 17 yaşındaki genci öne dövdü ardından vücudunda sigara söndürerek işkence etti.

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İsrail zulmü dinmek bilmiyor. İşgal ordusu, dün Batı Şeria'da çeşitli bölgelere düzenlediği baskın ve saldırılarda yine birçok savaş ve insanlık suçuna imza attı.

İŞTEN DÖNERKEN İŞKENCEYE MARUZ KALDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde Beytüllahim kentinin Husan kasabasına baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, 17 yaşındaki Muhammed İbrahim Hamamra isimli Filistinli çocuğu gözaltına aldığı bildirildi. Oto yıkamacıda çalışan çocuğun işinden döndüğü sırada İsrail askerleri tarafından önce darbedildiği, ardından vücudunda sigara söndürüldüğü ve işkenceler neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar, yaralar ve morluklar oluştuğu kaydedildi. Daha sonra serbest bırakılan çocuğun Beyt Cala Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

İŞGALCİ SİVİLLER TAŞ YAĞDIRIYOR

Ayrıca askerlerin kasabada baskına tepki gösteren Filistinlilere de göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi. İsrail güçleri, Tubas kentine düzenlediği baskında ise 11 kişiyi gözaltına aldı. Kentteki Filistin Esirler Cemiyeti yetkilisi Kemaş Beni Avde, gözaltına alınan bazı Filistinlilerin bir süre sonra salıverildiğini belirtti. Nablus kentinde Filistin topraklarını gasbeden sivil İsrailliler de Burin köyü yakınında Filistinlilerin araçlarına taşlı saldırı düzenledi.