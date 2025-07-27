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 | Yusuf Özgür Bülbül

2 ülkeden Gazze Şeridi’ne havadan yardım: Paraşütlerle indirildi!

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 3 bölgede saldırılarına ara vermesinin ve yardım ulaştırılmasındaki engelleri geçici süreliğine kaldırmasının ardından uluslararası toplum, yardım seferberliği başlattı. Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi’ne havadan yardım yaptı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 18:07

Kraliyet Hava Kuvvetleri ve (BAE) Hava Kuvvetleri ortak işbirliğiyle düzenlenen havadan ikmal yardımlarında ’ndeki farklı bölgelere paraşütlerle 25 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bırakıldı.

2 ülkeden Gazze Şeridi’ne havadan yardım: Paraşütlerle indirildi!

C130 TİPİ KARGO UÇAKLARIYLA HAVADAN YARDIM

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak işbirliğinde Gazze Şeridi’nde 3 farklı havadan ikmal operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 25 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemesi taşıyan Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ve BAE Hava Kuvvetleri’ne ait C130 tipi kargo uçaklarının bölgede uçtuğu aktarıldı. Açıklamada, aynı zamanda "Gazze Şeridi’nde birkaç bölgeyi kapsayan bu havadan ikmal operasyonları, Ürdün’ün dost ülkeler, insani kuruluşları ve Gazze’deki insanların nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorluklarda onlara yardımcı olmayı ve insani acıyı hafifletmeyi hedefleyen Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu’nun devam eden işbirliğinin bir parçasıdır" denildi.

2 ülkeden Gazze Şeridi’ne havadan yardım: Paraşütlerle indirildi!

’in Gazze Şeridi’ne saldırmaya başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Ürdün Silahlı Kuvvetleri bölgeye 127 havadan ikmal operasyonu düzenlemiş, ayrıca dost ülkelerle işbirliği içinde 267 ilave operasyonda da yer almıştı.

2 ülkeden Gazze Şeridi’ne havadan yardım: Paraşütlerle indirildi!

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada açlık veya yetersiz beslenmeden kaynaklı can kaybının 133’e yükseldiği belirtildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yeni saldırısında ise gıda yardımı almaya çalışan 15 kişi hayatını kaybederken, 101 kişi de yaralandı.

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ETİKETLER
#İsrail
#gazze şeridi
#savaş
#birleşik arap emirlikleri
#yardım
#Ürdün
#İkmal
#Dünya
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