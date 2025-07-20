20 yıldır komadaydı! Suudi Arabistanlı Prens Velid hayatını kaybetti

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de "uyuyan prens" olarak adlandırılan Prens Velid hayatını kaybetti.

1990 doğumlu olan Prens, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirmiş ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girmişti.

CENAZE DETAYLARI PAYLAŞILACAK

Ailesi, yıllar boyunca Prens’in iyileşeceğine dair umutlarını kaybetmeden tedavisini sürdürmüştü. Fakat Prens Velid'den beklenen iyi haber gelmedi.

Velid bin Halid bin Talal, Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinden biri olan milyarder iş insanı Prens Halid bin Talal’in oğluydu.

Prens'in cenaze törenine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.