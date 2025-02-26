Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

2025'te dünyanın en tehlikeli 5 şehri belli oldu! Bir adımınız hayatınıza mal olabilir! Soygun, gasplar, silahlar kol geziyor

Turistler ve yerel halk için büyük bir tehdit oluşturan suç oranları, uyuşturucu kartelleri, çete savaşları ve siyasi istikrarsızlık, bazı şehirleri yaşamak ve ziyaret etmek için son derece tehlikeli hale getiriyor. Cinayet oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, insan kaçırma ve silahlı soygunların günlük hayatın bir parçası olduğu bu şehirlerde güvenlik, lüks değil bir hayatta kalma meselesi. İşte 2025'te dünyanın en tehlikeli 5 şehri ve orada yaşamanın getirdiği ölümcül riskler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 16:07

Güvenlik, bir yerde yaşamak veya ziyaret etmek için en önemli faktörlerin başında geliyor. Dünyada birçok şehir, zengin kültürü, tarihi ve canlı ekonomileriyle tanınırken, bazılarıysa yüksek suç oranlarıyla kötü bir üne sahip. Çete şiddeti, uyuşturucu kartelleri, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklar gibi faktörler ise bu şehirleri tehlikeli hale getiren ana etkenler olarak karşımıza çıkıyor.

Vocal Media'nın suç istatistikleri, güvenlik endeksleri ve uzman analizlerine dayanarak derlediği habere göre, 2025 yılında dünyanın en tehlikeli 5 şehri sıralandı.

1) TİJUANA, MEKSİKA

Tijuana, aşırı çete şiddeti ve uyuşturucu bağlantılı suçlar nedeniyle dünyanın en ölümcül şehirlerinin başında geliyor. Cinayet oranının 100 bin kişi başına 138'i aştığı ülkede rakip karteller arasındaki savaş, sürekli silahlı çatışmalara, insan kaçırma ve gasp vakalarına neden oluyor. Turistlerin ve yerel halkın özellikle turistik olmayan bölgelerde aşırı dikkatli olması tavsiye ediliyor.

2) KARAKAS, VENEZUELA

Siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın kaosa sürüklediği şehirlerden biri de Karakas. Genel olarak aşırı yoksulluk ve kolluk kuvvetlerinin yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle suç oranlarının büyük ölçüde arttığı şehirde insan kaçırma, soygun ve çete bağlantılı cinayetlerin ise oldukça yaygın olduğu biliniyor.

Yerel halkın can güvenliği tehdidiyle yaşamak zorunda kaldığı ve turistlerin hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının hedefi olduğu Karakas, muhteşem manzaralarına rağmen hem ziyaretçiler hem de bölge sakinleri için güvensiz bir şehir olarak kalıyor.

3) PORT-AU-PRİNCE, HAİTİ

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince, yoksulluk, çete çatışmaları ve siyasi huzursuzluk nedeniyle yaygın şiddete sahne oluyor. Güçlü bir polis teşkilatının olmaması, suçluların serbestçe hareket etmesine olanak tanıyor. Silahlı soygunlar, araba gasp etmeler ve fidye için insan kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Birçok mahallenin tamamen çetelerin kontrolü altında olduğu şehir, dünyanın en kanunsuz bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

4) CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA

Cape Town, büyük bir turizm merkezi olmasına rağmen belirli bölgelerinde aşırı çete şiddeti ve suç olayları yaşanıyor. Cinayet oranı 100 bin kişi başına 60'ı aşıyor. Soygun, araba kaçırma ve şiddetli gasp olayları oldukça yaygın ve şehrin bazı bölgeleri güvenli olsa da, Nyanga ve Mitchells Plain gibi mahalleler çete faaliyetleriyle ünlü. Turistlerin ziyaretleri sırasında dikkatli olması öneriliyor.

5) CİUDAD JUAREZ, MEKSİKA

Bir diğer Meksika şehri olan Ciudad Juárez, uyuşturucu kartellerinin savaş alanı olarak biliniyor. Rakip gruplar kaçakçılık rotalarını kontrol etmek için çatışırken, şehirdeki cinayet oranı oldukça yüksek. İnsan kaçırma, cinsel saldırı ve uyuşturucu bağlantılı infazlar gibi suçların artış gösterdiği şehirde, hükümetin şiddeti azaltma çabalarına rağmen, halk için günlük yaşam hâlâ büyük bir mücadele oluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en güçlü donanmaları sıralandı! Türkiye 100 ülke arasında listeye damga vurdu
Dünyanın en güçlü 10 ordusu belli oldu: İtalya ve Almanya'yı geçen Türkiye, yerini bir kez daha sağlamlaştırdı

Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en tehlikeli 5 şehri neresi?
Verilere göre dünyanın en tehlikeli 5 şehri arasında Tijuana, Karakas, Port-au-Prince, Ciudad Juarez ve Cape Town yer alıyor.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.