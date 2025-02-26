2025'te dünyanın en tehlikeli 5 şehri belli oldu! Bir adımınız hayatınıza mal olabilir! Soygun, gasplar, silahlar kol geziyor

Turistler ve yerel halk için büyük bir tehdit oluşturan suç oranları, uyuşturucu kartelleri, çete savaşları ve siyasi istikrarsızlık, bazı şehirleri yaşamak ve ziyaret etmek için son derece tehlikeli hale getiriyor. Cinayet oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, insan kaçırma ve silahlı soygunların günlük hayatın bir parçası olduğu bu şehirlerde güvenlik, lüks değil bir hayatta kalma meselesi. İşte 2025'te dünyanın en tehlikeli 5 şehri ve orada yaşamanın getirdiği ölümcül riskler.

Güvenlik, bir yerde yaşamak veya ziyaret etmek için en önemli faktörlerin başında geliyor. Dünyada birçok şehir, zengin kültürü, tarihi ve canlı ekonomileriyle tanınırken, bazılarıysa yüksek suç oranlarıyla kötü bir üne sahip. Çete şiddeti, uyuşturucu kartelleri, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklar gibi faktörler ise bu şehirleri tehlikeli hale getiren ana etkenler olarak karşımıza çıkıyor.

Vocal Media'nın suç istatistikleri, güvenlik endeksleri ve uzman analizlerine dayanarak derlediği habere göre, 2025 yılında dünyanın en tehlikeli 5 şehri sıralandı.

1) TİJUANA, MEKSİKA

Tijuana, aşırı çete şiddeti ve uyuşturucu bağlantılı suçlar nedeniyle dünyanın en ölümcül şehirlerinin başında geliyor. Cinayet oranının 100 bin kişi başına 138'i aştığı ülkede rakip karteller arasındaki savaş, sürekli silahlı çatışmalara, insan kaçırma ve gasp vakalarına neden oluyor. Turistlerin ve yerel halkın özellikle turistik olmayan bölgelerde aşırı dikkatli olması tavsiye ediliyor.

2) KARAKAS, VENEZUELA

Siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın kaosa sürüklediği şehirlerden biri de Karakas. Genel olarak aşırı yoksulluk ve kolluk kuvvetlerinin yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle suç oranlarının büyük ölçüde arttığı şehirde insan kaçırma, soygun ve çete bağlantılı cinayetlerin ise oldukça yaygın olduğu biliniyor.

Yerel halkın can güvenliği tehdidiyle yaşamak zorunda kaldığı ve turistlerin hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının hedefi olduğu Karakas, muhteşem manzaralarına rağmen hem ziyaretçiler hem de bölge sakinleri için güvensiz bir şehir olarak kalıyor.

3) PORT-AU-PRİNCE, HAİTİ

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince, yoksulluk, çete çatışmaları ve siyasi huzursuzluk nedeniyle yaygın şiddete sahne oluyor. Güçlü bir polis teşkilatının olmaması, suçluların serbestçe hareket etmesine olanak tanıyor. Silahlı soygunlar, araba gasp etmeler ve fidye için insan kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Birçok mahallenin tamamen çetelerin kontrolü altında olduğu şehir, dünyanın en kanunsuz bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

4) CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA

Cape Town, büyük bir turizm merkezi olmasına rağmen belirli bölgelerinde aşırı çete şiddeti ve suç olayları yaşanıyor. Cinayet oranı 100 bin kişi başına 60'ı aşıyor. Soygun, araba kaçırma ve şiddetli gasp olayları oldukça yaygın ve şehrin bazı bölgeleri güvenli olsa da, Nyanga ve Mitchells Plain gibi mahalleler çete faaliyetleriyle ünlü. Turistlerin ziyaretleri sırasında dikkatli olması öneriliyor.

5) CİUDAD JUAREZ, MEKSİKA

Bir diğer Meksika şehri olan Ciudad Juárez, uyuşturucu kartellerinin savaş alanı olarak biliniyor. Rakip gruplar kaçakçılık rotalarını kontrol etmek için çatışırken, şehirdeki cinayet oranı oldukça yüksek. İnsan kaçırma, cinsel saldırı ve uyuşturucu bağlantılı infazlar gibi suçların artış gösterdiği şehirde, hükümetin şiddeti azaltma çabalarına rağmen, halk için günlük yaşam hâlâ büyük bir mücadele oluyor.