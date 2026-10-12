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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 13:13

2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2026 Nobel Ekonomi Ödülü de sahiplerini buldu. Bu yıl ödül, Amerikalı Ekonomistler Robert Hall ve Mıchael Woodford'a verildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 13:13

2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Amerikalı Ekonomistler Robert Hall ve Mıchael Woodford ekonomik istikrar üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Robert E. Hall ve Michael Woodford'un "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

HABERİN ÖZETİ

2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Amerikalı ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford, ekonomik istikrar üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle kazandı.
Robert Hall ve Michael Woodford, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı.
Ödül, ekonomik istikrar üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle verildi.
Ödülün gerekçesi, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yapılan çalışmalar olarak açıklandı.
Bu araştırma, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından duyuruldu.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Hall ve Woodford, çalışmalarıyla istikrar politikalarını yeniden canlandırmak amacıyla ekonomik modellerin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini ortaya koydu.

2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik değişkenler arasındaki istatistiksel bağlantıları temel almak yerine modellerini mikroekonomik temeller üzerine kurmayı tercih eden Hall ve Woodford'un bu yaklaşımı, bireysel hanehalkları ile işletmelerin toplamının, eylemleri aracılığıyla ekonomiyi nasıl etkilediğinin anlaşılmasını kapsıyor.

HALL VE WOODFORD KİMDİR?

1943'te ABD'nin California eyaletinde doğan Robert E. Hall, Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1955'te doğan Michael Woodford da Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörü ünvanıyla görev yapıyor.

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#stanford üniversitesi
#Nobel Ekonomi Ödülü
#İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi
#Robert Hall
#Mıchael Woodford
#Dünya
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