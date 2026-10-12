2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Amerikalı Ekonomistler Robert Hall ve Mıchael Woodford ekonomik istikrar üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Robert E. Hall ve Michael Woodford'un "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

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HABERİN ÖZETİ 2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Amerikalı ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford, ekonomik istikrar üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle kazandı. Robert Hall ve Michael Woodford, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı. Ödül, ekonomik istikrar üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle verildi. Ödülün gerekçesi, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yapılan çalışmalar olarak açıklandı. Bu araştırma, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından duyuruldu.

Hall ve Woodford, çalışmalarıyla istikrar politikalarını yeniden canlandırmak amacıyla ekonomik modellerin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini ortaya koydu.

Enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik değişkenler arasındaki istatistiksel bağlantıları temel almak yerine modellerini mikroekonomik temeller üzerine kurmayı tercih eden Hall ve Woodford'un bu yaklaşımı, bireysel hanehalkları ile işletmelerin toplamının, eylemleri aracılığıyla ekonomiyi nasıl etkilediğinin anlaşılmasını kapsıyor.

HALL VE WOODFORD KİMDİR?

1943'te ABD'nin California eyaletinde doğan Robert E. Hall, Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1955'te doğan Michael Woodford da Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörü ünvanıyla görev yapıyor.