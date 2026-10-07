2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

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İstanbul
Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki kazananları belli oldu. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi, 2026 ödülünü "asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkiler ve otokatalizin keşfi"ne imza atan Fransız Henri B. Kagan ile Japon Kenso Soai’ye verdi.
İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Henri B. Kagan ve Kenso Soai'nin kiral moleküllerin sentezi ve çoğaltılması üzerine yaptıkları çalışmalar, modern ilaç sanayiinden moleküler biyolojiye kadar pek çok alanda temel bir dönüm noktası oluşturdu.
Özellikle Soai reaksiyonu olarak bilinen asimetrik otokataliz mekanizması, yaşamın kökenindeki moleküler tek ellilik (homokiralite) gizeminin anlaşılmasına da ışık tutan en önemli kimyasal keşiflerden biri olarak kabul ediliyor.
Nobel Ödülleri kapsamında kazanan bilim insanları, madalya ve diploma ile birlikte toplam 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.15 milyon dolar) değerindeki para ödülünün de sahibi olacak. Ödüller, Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek görkemli törenle takdim edilecek.
Tıp ve fizik dallarının ardından duyurulan kimya ödülüyle birlikte bilim kategorisindeki kazananlar tamamlanmış oldu. Haftanın geri kalanında merakla beklenen diğer Nobel ödüllerinin açıklanma takvimi ise şöyle:
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