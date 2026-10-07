Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki kazananları belli oldu. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi, 2026 ödülünü "asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkiler ve otokatalizin keşfi"ne imza atan Fransız Henri B. Kagan ile Japon Kenso Soai’ye verdi.

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HABERİN ÖZETİ 2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu 2026 Nobel Kimya Ödülü, asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkiler ve otokatalizin keşfi alanında çalışmalar yapan Fransız Henri B. Kagan ile Japon Kenso Soai'ye verildi. Henri B. Kagan ve Kenso Soai, kiral moleküllerin sentezi ve çoğaltılması üzerine yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görüldü. Özellikle Soai reaksiyonu olarak bilinen asimetrik otokataliz mekanizması, yaşamın kökenindeki moleküler tek ellilik gizeminin anlaşılmasına ışık tutuyor. Kazanan bilim insanları, madalya ve diploma ile birlikte toplam 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.15 milyon dolar) değerindeki para ödülünün de sahibi olacak. Ödüller, 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle takdim edilecek.

İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Henri B. Kagan ve Kenso Soai'nin kiral moleküllerin sentezi ve çoğaltılması üzerine yaptıkları çalışmalar, modern ilaç sanayiinden moleküler biyolojiye kadar pek çok alanda temel bir dönüm noktası oluşturdu.

Özellikle Soai reaksiyonu olarak bilinen asimetrik otokataliz mekanizması, yaşamın kökenindeki moleküler tek ellilik (homokiralite) gizeminin anlaşılmasına da ışık tutan en önemli kimyasal keşiflerden biri olarak kabul ediliyor.

12 MİLYON KRONLUK ÖDÜLÜ PAYLAŞACAKLAR

Nobel Ödülleri kapsamında kazanan bilim insanları, madalya ve diploma ile birlikte toplam 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.15 milyon dolar) değerindeki para ödülünün de sahibi olacak. Ödüller, Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek görkemli törenle takdim edilecek.

NOBEL HAFTASI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Tıp ve fizik dallarının ardından duyurulan kimya ödülüyle birlikte bilim kategorisindeki kazananlar tamamlanmış oldu. Haftanın geri kalanında merakla beklenen diğer Nobel ödüllerinin açıklanma takvimi ise şöyle: