21 kişi ölmüştü! Batan geminin enkazı 55 yıl sonra ortaya çıktı

25 Temmuz 2024 08:08 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 08:18

71 metrelik yük gemisi, 1969 yılında Yeni Güney Galler kıyılarında çelik taşırken fırtınalı hava koşullarına yakalandı ve Avustralya tarihinin en büyük deniz aramalarından birini başlattı.

Gemi battıktan sonraki saatlerde 26 mürettebattan beşi sudan çıkarıldı, ancak denizde kaybolanlardan yalnızca birinin cesedine ulaşılabildi.

Avustralya Bilim Ajansı, enkazın yerini yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve video görüntüleri kullanarak doğruladı.

Yerli halk, yıllar önce ilk kez bir enkaz görmüş ve koordinatlarını yetkililere bildirmişti.

YÜZEYİN 170 METRE ALTINDA

Uzun zamandır bunun Noongah olabileceğinden şüpheleniliyordu ancak gemiyi tespit etmek için gerekli teknoloji veya dalış bilgisi mevcut değildi.

Geçen ay, Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ne (CSIRO) ait yüksek teknolojili bir gemi daha detaylı araştırma yapmak üzere gönderildi.

Enkaz büyük ölçüde sağlam ve deniz tabanında, yüzeyin 170 metre altında dik bir şekilde bulundu.

CSIRO, tüm temel boyutlarının Noongah ile eşleştiğini söyledi.

Kayıp gemilerin enkazlarını bulup belgeleyen Sidney Projesi, geminin neden battığına ışık tutmak umuduyla, bölgeden ek görüntü toplamak için bir dalış planlıyor.