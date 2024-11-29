22 yaşındaki YouTuber Storm De Beul'un acı sonu! Video çekerken donarak öldü

29 Kasım 2024 17:47 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:50

22 yaşındaki YouTuber Storm De Beul, Finlandiya'nın Lapland bölgesinde kar fırtınasında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Acil yardımın zamanında ulaşamaması ve zorlu doğa koşulları ölümüne neden oldu. Ailesi, De Beul'un yalnız olmayı sevdiğini belirtti.

22 yaşındaki YouTuber Storm De Beul, video çekmek için gittiği Finlandiya​'da kar fırtınasında donarak hayatını kaybetti. Dexerto'nun haberine göre De Beul, 30 Ekim 2024'te yerel yetkililer tarafından ölü bulundu. Lapland'de dağlarda tek başına yaptığı bir yolculuk sırasında 22 yaşındaki genç, şiddetli bir kar fırtınasının ortasında kaldı.

ACİL SERVİSLER ZAMANINDA YARDIM SAĞLAYAMAMIŞ

Edinilen bilgilere göre, De Beul'un acil servislerle iletişime geçtiği ancak yardımın zamanında ulaşamadığı bildirildi. Kar yağışı hafifledikten ve bir helikopter gönderildikten sonra ise iş işten geçmişti. De Beul'un cansız bedeninin kamp alanından biraz uzakta bulunduğu belirtildi.

Belçika medyasının elde ettiği mesajlarda YouTuber'ın son anlarına dair bazı mesajları ortaya çıktı. Büyükannesine "Burada çok yoğun bir kar yağıyor. Ama endişelenme hayatta kalacağım. Biliyorsun" diye bir mesaj göndermiş. Son bir videoyu da bir arkadaşına gönderen De Beul, "Bu gece daha da kötüleşecek" diyerek karın ne kadar yoğun olduğunu göstermiş.

YouTube’da eğlence için içerik üreten De Beul, ölümünden önce İsveç vahşi doğasındaki maceralarını konu alan 14 video paylaşmıştı. Bu videoların çoğu binlerce kez izlendi, son yüklemesi ise izleyicilerin taziye mesajlarıyla 50.000 izlenmeye yaklaştı.

BİR YERDEN DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Babasının açıklamasına göre, maddi durumu iyi olan 22 yaşındaki De Beul, düzenli olarak teknolojiden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyordu ve yalnız olmayı sevdiği için genellikle tek başına keşfe çıkıyordu. Annesi, yaptığı açıklamada "Cansız bedeni bulunduğunda ayakları ve alt bacakları donmuştu. Ellerinin donmamış olması ise el ısıtıcılarının hâlâ yanında olabileceğini düşündürüyor" dedi.

Ayrıca burnunun da kırık olduğu, bunun da bir yerden düşmüş olabileceğini işaret ettiği belirtildi. Acılı anne, "Uzun süre acı çekmiş olmalı ve yalnız başına ölmüş. Son anlarını hayal ettikçe kahroluyorum" ifadelerini kullandı.