24 ayar altın kaplama Tesla! Duyan oraya akın etti: Hediye edilecek

30 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:41

Dubai’deki Altın Çarşısı’nda dünyanın en büyük yüzüğünden, altın ayakkabı ve elbiselere kadar birçok çeşitte eşya satılıyor. Çarşının ortasında, dünyada bir benzeri olmayan 24 ayar altınla kaplı Tesla Cybertruck bulunuyor. Alışveriş karşılığı çekilişle yıl başında sahibini bulacak arabayı yakından inceleyen turistler, aracın önünce fotoğraf çektiriyor.

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Dünyanın en büyük yüzüğünden, altın ayakkabı ve elbiselere kadar birçok çeşitte eşyanın satıldığı çarşıda, 24 ayar altın kaplama Tesla da sahibini bekliyor. Dubai’deki Altın Çarşısı’nda kıyafetlerden biblolara, dünyanın en büyük yüzüğünden Tesla’ya kadar altından yapılmış çeşit çeşit ürün satılıyor.





Deira bölgesinde bulunan Dubai Altın Çarşısı, 50 yılı aşkın süredir altın tüccarlarının ve altın sevenlerin uğrak noktalarının başında geliyor. Dünya’nın altın merkezi olarak adlandırılan çarşıda, toptan altın ticaretinin yapıldığı ofislerin yanı sıra tonlarca altının yer aldığı dükkanlar, ışıltılı vitrinleriyle dikkati çekiyor.

Özellikle altından yapılan kıyafetler ve kilolarca altın kullanılarak işlenmiş mücevherler vitrinleri süslüyor.

TÜRKİYE’DEN 10 AYDA 2,1 MİLYAR DOLARLIK ALTIN

Türkiye’den Dubai’ye 2015’ten bu yana altın ihracatı yapan Ömer Çaldağ açıklamada, Türkiye’nin BAE’ye yaptığı altın ihracatına ilişkin bilgi verdi. Çaldağ, “Türkiye’nin altın ihracat rakamlarına baktığımızda, son 10 ayda 2,1 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat yapılmış gözüküyor. Burada Türk ürünleri tercih ediliyor, demek oluyor bu.” ifadelerini kullandı.

Dubai’nin üretici ve alıcının buluştuğu nokta olduğunu vurgulayan Çaldağ, “Örnek veriyorum Suudi Arabistan’daki gelip bizim ürünlerimizi buradan alıyor. Irak’taki müşteri gelip bizim ürünlerimizi buradan tercih ediyor.” dedi.