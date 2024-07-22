3. Dünya Savaşı'na ramak kaldı! Sırbistan'dan Rusya uyarısı: Askeri çatışma kapıda

22 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:02

Ne altın ne petrol! 3. Dünya Savaşı bu yüzden başlayacak: Yüzyılın keşfi lityum

Ne altın ne petrol! 3. Dünya Savaşı bu yüzden başlayacak: Yüzyılın keşfi lityum

Son zamanlarda Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef alması ve Tayvan-Çin arasındaki tansiyonun yükselmesi 3. Dünya Savaşı konusunu tekrar gündeme getirdi. Türkiye’den 3. Dünya Savaşıyla ilgili peş peşe uyarılar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Batı'da 3. Dünya Savaşı'nın önünü açacak bir yaklaşımı destekleyen ülke ve unsurlar var." ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, silah üreticilerini kendi programlarını sürdürmeye çalışmakla suçlayarak Batılı güçlerin Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye devam ettiğini belirtmişti.

KARADENİZ UYARISI

Uzmanlar özellikle Batı ülkelerinin birbirini destekleyerek silah depoladığını vurguluyor. En son Rusya Senatosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Vladimir Cabarov, NATO gemilerinin Karadeniz’e girmesi durumunda savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Bir savaş açıklaması da Sırbistan’dan geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Batı’nın Rusya ile askeri çatışmaya hazırlandığını söyledi.

ASKERİ ÇATIŞMAYA HAZIRLAR

Batı’nın şu anda Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmadığını bu nedenle savaşı başkaları aracılığıyla, yatırım yaparak uzaktan yürütmek istediğini ifade eden Vucic, ''Hazır olacaklar mı? Şu anda hazır değiller. Ama hazır olacaklarını düşünüyorum. Rusya Federasyonu ile bir çatışmaya hazırlanıyorlar ve her anlamda bazılarının görmek istediğinden çok daha hızlılar. Bunu askeri hazırlıklarından biliyoruz, nasıl ilerlediklerini biliyoruz. Ve size şunu söylemek istiyorum, askeri bir çatışmaya hazırlanıyorlar.'' dedi.

PETROL, GAZ, ALTIN VE GÜMÜŞ

Batılılar ölmediği sürece Batı’nın savaşta kaç Ukraynalının öldüğünü umursamayacağını belirten Vucic, bunun Rusya'nın çok fazla petrol, gaz, fosfat, altına, gümüşe ve ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasından kaynaklandığını söyledi.