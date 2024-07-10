3. Dünya Savaşı'nın Asya ayağı! Çin'e ait onlarca savaş uçağı Tayvan'ın sınırlarını zorladı

10 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:14

Tayvan Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin ordusuna ait 37 adet hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 37 askeri hava aracından 36'sının Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahaya girdiği kaydedildi.

1949'DAN BU YANA FİİLİ BAĞIMSIZLIĞA SAHİP

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı devam ediyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.