3 günde 160'tan fazla deprem oldu halk sokağa döküldü

22 May 2024 15:44 - Güncelleme : 22 May 2024 15:59

Napoli'de geçtiğimiz gün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından birçok apartman binası yapısal kontroller için boşaltıldı. Bölgede pazartesi gününden bu yana 160'tan fazla deprem meydana geldiği bildirildi.

INGV Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Merkezi'nde yanardağ uzmanı Giuseppe De Natale'nin verdiği bilgiye göre, Tiren Denizi yakınlarındaki antik volkanik merkezlerden oluşan geniş bir alan olan Filegrei Alanları çevresinde şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli deprem yaşandı.

DEPREMLER YÜZÜNDEN HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Gece boyunca küçük sarsıntılarla korkuya kapılan halk, geceyi sokakta geçirdi. Halkın bir kısmı sivil savunma ajansı tarafından kurulan çadırlara sığındı, bir kısmı ise arabalarında kaldı. Bölgeyi terk etmek isteyenler ise trafik sıkışıklığına neden oldu.

Bölgedeki okullar tedbir amaçlı kapatıldı, Napoli yakınlarındaki bir kadın hapishanesi de salı günü önlem olarak boşaltıldı. Depremlerde yaralanan olmadığı ve sadece hafif hasar meydana geldiği bildirildi.

VOLKAN TEHLİKESİ DE VAR

Filegrei Alanları hem sismik hem de volkanik olarak aktif. Yüzey 2006'dan bu yana 1.3 metre yükseldi. Yanardağın patlama olasılığına karşı savunmasız olan bölgede en az 500 bin kişinin ikamet etmesi, INGV'nin hükümeti yapıların en az 5.0 büyüklüğünde bir depreme dayanabilmesini sağlayacak bir plan geliştirmeye teşvik etmesine neden oldu.

Bölgede bir önceki büyük olay 1984'te yaşandı. Yoğun sismik faaliyet nedeniyle yaklaşık 40 bin bölge sakini, sonuçta gerçekleşmeyen bir patlama korkusuyla tahliye edilmişti.