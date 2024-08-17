319 yolculu Tokyo-Zürih uçağında panik: Kazakistan’a acil iniş yaptı!

17 Ağustos 2024 20:38 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 21:11

Uçaklarda maske ve eldiven geri mi dönüyor! Maymun çiçeğiyle ilgili THY'den açıklama: Sosyal medya çalkalanıyor

Uçaklarda maske ve eldiven geri mi dönüyor! Maymun çiçeğiyle ilgili THY'den açıklama: Sosyal medya çalkalanıyor

İsviçre Uluslararası Hava Yolları’na ait Tokyo-Zürih seferini yapan Boeing 777 yolcu uçağı, uçuş sırasında bir kişinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kazakistan’a acil iniş yaptı.

SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN KİŞİ KORKUTTU

Kazakistan üzerinde uçan 319 yolcunun bulunduğu uçak seferini yarıda kesti. İsviçre Uluslararası Hava Yolları’na ait Tokyo-Zürih seferini yapan Boeing 777 yolcu uçağı, uçuş sırasında bir kişinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kazakistan’a acil iniş yaptı.

İNİŞ SIRASINDA PANİK!

Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın inişi sırasında da sorun yaşandığı belirtildi. Açıklamada, uçağın burun tekerleğinin çimlere takılarak sıkıştığı ve piste geri çekilmesi gerektiği ifade edildi. Uçağın hasar açısından inceleneceği ve soruşturma açılacağı kaydedildi.

DOĞRULAMA GELDİ!

Uçakta bulunan yolcuların hiçbirinin olay nedeniyle yaralanmadığı Hava yolu şirketi tarafından doğrulandı.