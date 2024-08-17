319 yolculu Tokyo-Zürih uçağında panik: Kazakistan’a acil iniş yaptı!
Tokyo-Zürih seferini yapan İsviçre Uluslararası Hava Yolları’na ait bir uçak Kazakistan’a acil iniş yaptı. 319 yolcusu olan uçakta panik yaşanırken, hava yolu şirketinden açıklama geldi…
İsviçre Uluslararası Hava Yolları’na ait Tokyo-Zürih seferini yapan Boeing 777 yolcu uçağı, uçuş sırasında bir kişinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kazakistan’a acil iniş yaptı.
SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN KİŞİ KORKUTTU
Kazakistan üzerinde uçan 319 yolcunun bulunduğu uçak seferini yarıda kesti. İsviçre Uluslararası Hava Yolları’na ait Tokyo-Zürih seferini yapan Boeing 777 yolcu uçağı, uçuş sırasında bir kişinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kazakistan’a acil iniş yaptı.
İNİŞ SIRASINDA PANİK!
Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın inişi sırasında da sorun yaşandığı belirtildi. Açıklamada, uçağın burun tekerleğinin çimlere takılarak sıkıştığı ve piste geri çekilmesi gerektiği ifade edildi. Uçağın hasar açısından inceleneceği ve soruşturma açılacağı kaydedildi.
DOĞRULAMA GELDİ!
Uçakta bulunan yolcuların hiçbirinin olay nedeniyle yaralanmadığı Hava yolu şirketi tarafından doğrulandı.