35 taksicinin esrarengiz ölümü! Elleri ve ayakları bağlanarak katledildiler: 'Artık güvende değiliz"

13 Kasım 2024 08:14 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:26

Kamerun'un başkenti Yaounde'de esrarengiz taksici ölümleri ülkenin gündemine oturdu. Son 2 ayda 35 taksicinin ıssız yerlerde ölü olarak bulunması yetkilileri harekete geçirdi. Yapılan açıklamalarda, 3 taksicinin de kayıp olarak arandığı belirtildi.

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Kamerun'un başkenti Yaounde'de yaşanan taksici ölümleri esrarengiz boyuta geldi. Son 2 ayda 35 taksicinin cansız bedeni ıssız bölgelerde bulunurken yetkililer yürüttükleri soruşturmada 3 taksicinin de kayıp olarak arandığını açıkladı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Kamerun Taksiciler Birliği Başkanı Pepouna Mama Bakayoko, son aylarda Yaounde'de işlenen taksici cinayetleriyle ilgili, "Artık güvende değiliz" diyerek olayın ne denli ciddi olduğunu belirtti.

AYAKLARI VE ELLERİ BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLÜYORLAR

Taksicilerin son 2 aydır zor günler geçirdiğine dikkati çeken Bakayoko, "Taksicilerimiz araçlarına müşteri olarak binen haydutlar tarafından kaçırılıyor, şehirlerin ıssız yerlerine götürülerek ellerindeki değerli eşyalar ve araçları alındıktan sonra olay yerinde öldürülüyor ya da elleri ayakları bağlanarak ölüme terk ediliyor." dedi.

"ARTIK GÜVENDE DEĞİLİZ"

Kamerunlu Taksici Boyudu Josef de ailesinin geçimi sağlayabilmek için 20 yıldır taksicilik yaptığını anlattı.

Josef, "Artık güvende değiliz." diye konuştu.

Eskiden gece geç saatlere kadar çalışabildiğini vurgulayan Josef, taksici cinayetlerinden sonra eve geri dönememekten korktuğu için geç saatlere kadar çalışamadığını söyledi.

Başka bir taksici Nvondo Ludovic de son günlerde birçok meslektaşının hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Ludovic, artık herkesi taksilerine kabul edemediklerini ve bu nedenle gelirlerinin düştüğünü belirterek, "Devletimizin bize acil yardım etmesini istiyoruz." dedi.

Şehir içi ulaşımın sadece taksilerle sağlandığı Kamerun'da taksiler, klasik ve moto-taksi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Sarı renkteki klasik taksilerin gündüz tarifesi 250 frank (13,90 Türk lirası), akşam tarifesi de 300 franktan (16,68 Türk lirası) ücretlendirilse de fiyatlar, yolun uzunluğuna göre değişiyor.

Birçok kişinin ayna anda yolculuk yaptığı taksilerde yaklaşık 2 dolar ödendiğinde tek başına yolculuk da mümkün.