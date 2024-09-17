36 bin feet'te tehlikeli yakınlaşma! Faciadan kıl payı dönüldü

17 Eylül 2024 13:44 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:57

Makedonya semalarında korku dolu anlar yaşandı. Türk Hava Yolları ve SunExpress'e ait iki uçak 36 bin feet irtifada birbirine tehlikeli bir şekilde yakınlaştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda Trafik Çarpışma Önleme Sistemi'nin uyarısıyla faciadan dönüldü. Uçaklar kaçınma manevrası yaptı, yüzlerce yolcu feci şekilde ölmekten kurtuldu.

Makedonya​ Hava Sahası'nda 7 Eylül tarihinde faciadan dönüldü. THY​'ye ve SunExpress'e ait iki yolcu uçağı 36 bin feet'te tehlikeli şekilde yakınlaşmaya başladı.

YETKİLİLERDEN ACİL UYARI GELDİ

Durumu fark eden Trafik Çarpışma Önleme Sistemi'nin (TCAS) Üsküp​ semalarında acil uyarı kodu verdi. THY uçağının kokpitindeki TCAS da pilotlara alçalma talimatına uyarak gerekeni yaptı. Pilotlar 34 bin feet irtifaya alçaldı. Bu sırada iki yolcu uçağında da büyük panik yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pilotların, TCAS uyarılarına uygun şekilde manevra yapmasının ardından her iki uçak da sorunsuz şekilde uçuşlarına devam etti. Olayla ilgili Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından "ciddi" statüsünde bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.