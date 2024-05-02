4 aydır kayıp çocuğun acı sonu! İşçiler buldu, anne ve arkadaşı tutuklandı

02 May 2024 11:32 - Güncelleme : 02 May 2024 11:56

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 30 Aralık'ta kayıplara karışan 4 yaşındaki Damari Carter'ın cansız bedeni 18 Mart sabahı bir spor çantasının içinde bulundu. Bir işçi ekibi, spor çantasının içinde çürümüş bir ceset bulduklarını polise bildirdi. Polisler, cesedin, aile üyeleri tarafından 30 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunulan Carter'a ait olduğunu tespit ettiler.

ANNE VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

4 yaşındaki Damari Carter'ın annesi, akrabalarına çocuğuna bir aracın çarptığını bu yüzden öldüğünü söyledi. Polis ise kazaya dair herhangi bir kanıt bulamadı. Korkunç cinayetle ilgili olarak anne Dominique Bailey ve erkek arkadaşı Kevin Spencer tutuklandı.

Mahkeme belgelerinde ayrıntılarıyla belirtildiği üzere suçlamalar arasında cinayet, komplo kurmak, bir çocuğun refahını tehlikeye atmak, bir cesedin istismarı, yanlış raporlama, tahrifat ve bir iletişim tesisinin suç teşkil edecek şekilde kullanılması yer alıyor.

Anne Dominique, sorgusunda cinayeti itiraf etti.