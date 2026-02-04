Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

4 günlük bütçe krizi aşıldı: ABD hükümetinde kısmi kapanma sona erdi

ABD'de yaşanan bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümetin kısmen kapanması son buldu. Temsilciler Meclisi'nde bütçe paketinin kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilen bütçe paketini imzaladı ve 4 gün süren kısmi kapanma sona ermiş oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
4 günlük bütçe krizi aşıldı: ABD hükümetinde kısmi kapanma sona erdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 02:57
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 02:57

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de kabul edilen bütçe paketini imzalamasıyla federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanması son buldu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül sonuna kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini imzaladı.

Bütçe paketinin Trump tarafından imzalanmasıyla, federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanması sona erdi.

Trump, burada yaptığı konuşmada, federal hükümeti yeniden açacak ve mali yılın geri kalanında federal kurumların faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu finanse edecek tasarıyı imzalamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tasarıyı "Amerikan halkı için büyük bir zafer" olarak nitelendiren Trump, "Özel çıkar gruplarına yönelik yardımlarla dolu, şişirilmiş ve israflı bir devasa tasarı yerine, Amerikan halkının güvenliği, emniyeti ve refahı için kritik öneme sahip programları desteklerken, israflı federal harcamaları gerçekten azaltan, mali açıdan sorumlu bir paketi kabul etmeyi başardık." diye konuştu.

Geçici bütçenin süresinin dolmasıyla hükümet kısmen kapanmıştı

ABD'de federal hükümet, kurumların büyük bölümüne finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolması ve yeni bütçe paketinin yasalaşma sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.

Senatonun 30 Ocak'ta bütçe paketini onaylamasına karşın Temsilciler Meclisinin hafta sonu toplanmaması nedeniyle oylamanın gecikmesi, federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.

Senatoda yapılan oylamada, söz konusu bütçe paketi 29'a karşı 71 oyla kabul edilmişti. Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, yeniden Temsilciler Meclisine gönderilmişti.

Bütçe paketi, Temsilciler Meclisi'nden de 214'e karşı 217 oyla geçerken, Trump'ın imzasına sunulmuştu.

İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki anlaşmazlık, süreci geciktirmişti

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe paketi müzakerelerinin uzaması oylamaların gecikmesine yol açmıştı.

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.