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4 yaşındaki çocukta kuş gribi tespit edildi! DSÖ alarma geçti

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Haziran 2024 10:59 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:02
4 yaşındaki çocukta kuş gribi tespit edildi! DSÖ alarma geçti

2019 yılından bu yana Hindistan'da bir kuş gribi vakası daha yaşandı. 4 yaşındaki çocukta tespit edilen kuş gribi sonrası Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti.

Hindistan'da 4 yaşındaki çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası tespit edildi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ!

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bu vaka Hindistan'da H9N2 virüsünün 2019 yılında bir insanda ilk kez rastlanmasının ardından ikinci vaka olarak kaydedildi.

4 yaşındaki çocukta kuş gribi tespit edildi! DSÖ alarma geçti - 1. Resim

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 4 yaşındaki bir çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası görüldüğünü doğruladı.

Ağır solunum rahatsızlığı, yüksek ateş gibi şikayetler nedeniyle Şubat'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılan çocuk 3 ay sonra taburcu edildi.

4 yaşındaki çocukta kuş gribi tespit edildi! DSÖ alarma geçti - 2. Resim

Çocuğun evde kümes hayvanlarına temas ettiği bildirilirken, ailesinde ve çevresinde solunum rahatsızlığı semptomları gösteren başka birisinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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