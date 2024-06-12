4 yaşındaki çocukta kuş gribi tespit edildi! DSÖ alarma geçti

12 Haziran 2024 10:59 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:02

Hindistan'da 4 yaşındaki çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası tespit edildi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ!

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bu vaka Hindistan'da H9N2 virüsünün 2019 yılında bir insanda ilk kez rastlanmasının ardından ikinci vaka olarak kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 4 yaşındaki bir çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası görüldüğünü doğruladı.

Ağır solunum rahatsızlığı, yüksek ateş gibi şikayetler nedeniyle Şubat'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılan çocuk 3 ay sonra taburcu edildi.

Çocuğun evde kümes hayvanlarına temas ettiği bildirilirken, ailesinde ve çevresinde solunum rahatsızlığı semptomları gösteren başka birisinin olmadığı belirtildi.